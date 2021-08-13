В компании КТК назвали причины аварийного разлива нефти под Новороссийском

Скрытый заводской брак рассматривается в качестве основной версии причины аварии в Новороссийске, в результате которой произошёл выброс нефти. Об этом сообщил руководитель Каспийского трубопроводного консорциума, которому принадлежит объект, Николай Горбань. Он подчеркнул, что выносные причальные устройства ремонту не подлежат.

По словам главы компании, всё оборудование уже проверено, никаких дефектов не обнаружено. Сейчас с производителем идёт согласование поставок новых гидрокомпенсаторов для двух выносных причальных устройств. Их замена планируется на будущий год и будет технически сложной операцией.

Авария случилась вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с ВПУ-1, расположенного в 6 км от берега, в районе Южная Озереевка в окрестностях Новороссийска. Произошел залповый выброс нефти.

По данным КТК, площадь разлива составила около 200 кв. метров. В Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь загрязнения в Черном море занижена в 400 тысяч раз. НА это указывают космические снимки.

