Многодетный отец утонул в семечках в Новосибирской области
Рабочий утонул в яме с семенами подсолнуха в Новосибирской области. Трагический случай произошёл в элеваторном комплексе села Половинное Краснозёрского района. Региональный Следственный комитет начал проверку по этому факту, сообщает ТАСС.
По информации СМИ, водитель спустился в люк элеватора за монтировкой, которая туда упала, когда он ссыпал из прицепа семена подсолнечника в завальную яму. Однако мужчина не рассчитал массы своего тела и провалился в резервуар с семечками. Он не смог выбраться из ловушки и задохнулся.
У 38-летнего погибшего остались трое детей. Согласно трагической статистики, при падении в яму с семенами любых растений человек самостоятельно не может выбраться на поверхность живым.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё один трагический случай произошёл ранее в Краснодарском крае. Молодой мужчина в городе Тимашёвске сделал предложение своей подруге, после чего утонул в реке.
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