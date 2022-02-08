В Колумбии семь человек погибли из-за оползня, образовавшегося в результате сильных дождей. Об этом сообщает РИА Новости.

Непогода застала город Перейра на западе Колумбии. Согласно данным властей, 29 человек пострадали.

Несколько человек считаются пропавшими без вести. В настоящее время в регионе ведется поисково-спасательная операция.

Ранее в конце января сообщалось, что в Перу из-за схода селей во всемирно известном древнем городе инков Мачу-пикчу эвакуировали людей.