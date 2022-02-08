В Колумбии семь человек погибли из-за оползня
В Колумбии семь человек погибли из-за оползня, образовавшегося в результате сильных дождей. Об этом сообщает РИА Новости.
Непогода застала город Перейра на западе Колумбии. Согласно данным властей, 29 человек пострадали.
Несколько человек считаются пропавшими без вести. В настоящее время в регионе ведется поисково-спасательная операция.
Ранее в конце января сообщалось, что в Перу из-за схода селей во всемирно известном древнем городе инков Мачу-пикчу эвакуировали людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- «Росатом»: О причинах смерти россиян в Бангладеше можно говорить по итогам расследования
- Врач рассказал, какой процент заболевших тяжело переносит «омикрон»
- В Госдуме объяснили готовность Путина предоставить убежище Порошенко
- СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцин от COVID-19
- Врач рассказал о новой мутации омикрон-штамма
- Сомнолог рассказал, сколько длится бессонница после коронавируса
- «Ебабуся» от Зеленского: на Украине предложили дарить пенсионерам смартфоны за вакцинацию
- В Бангладеш расследуют смерть пяти строивших АЭС россиян
- Телеканал «Доджь»* подал в СК заявление на Кадырова
- Зеленский ответил на фразу Путина о «терпении красавицы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru