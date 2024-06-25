СМИ: Моди 8 июля совершит однодневный визит в Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневный визит в Москву 8 июля. Об этом пишет газета Tribune, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что поездка Моди состоится вскоре после того, как политик вновь возглавил индийское правительство, а также после переизбрания президента России Владимира Путина.

Как ожидается, визит индийского премьера подчеркнет взаимодействие между Индией и РФ как партнерами, которые «ищут новые отношения в быстро меняющемся мировом порядке».

Ранее партия Нарендры Моди «Национальный демократический альянс» победила на парламентских выборах в Индии, политик стал премьером страны в третий раз. Моди принес присягу 9 июня, напоминает Ura.ru.

