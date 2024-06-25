СМИ: Моди 8 июля совершит однодневный визит в Москву
Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневный визит в Москву 8 июля. Об этом пишет газета Tribune, ссылаясь на источники.
Издание отмечает, что поездка Моди состоится вскоре после того, как политик вновь возглавил индийское правительство, а также после переизбрания президента России Владимира Путина.
Как ожидается, визит индийского премьера подчеркнет взаимодействие между Индией и РФ как партнерами, которые «ищут новые отношения в быстро меняющемся мировом порядке».
Ранее партия Нарендры Моди «Национальный демократический альянс» победила на парламентских выборах в Индии, политик стал премьером страны в третий раз. Моди принес присягу 9 июня, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области женщина погибла при ночном обстреле ВСУ
- СМИ: «Зеленоградский Чикатило» Гриценко ушёл на СВО
- «Флорида Пантерз» с Бобровским, Тарасенко и Куликовым завоевала Кубок Стэнли
- СМИ: Моди 8 июля совершит однодневный визит в Москву
- Всемирная боксерская организация сняла санкции с российских спортсменов
- В Уфе произошла массовая драка с участием 15 студентов
- На месте пожара во Фрязине обнаружили тела четырех человек
- Хаматова объяснила увольнение из театра в Латвии гастролями в Европе и США
- ПВО уничтожила 30 дронов над Белгородской и Воронежской областями
- В Москве начались съемки нового сериала с Бортич и Ефремовым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru