В Уфе произошла массовая драка с участием 15 студентов
Массовая драка произошла в Уфе между 15 иностранными студентами одного из вузов Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, учащиеся подрались в центре города накануне вечером.
«В отдел полиции №9 управления МВД России по Уфе поступило сообщение о том, что на улице Пушкина произошла драка, в которой участвуют около 15 человек», — подчеркнули в МВД.
Участников конфликта установили и задержали. По предварительной информации, причиной драки стал денежный долг. Против ее участников составили административные протоколы о мелком хулиганстве.
Ранее в Перми подрались около 30 пассажиров железнодорожного состава, следовавшего из Москвы в Абакан, в конфликте принимали участие в том числе бойцы СВО, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru