На месте пожара во Фрязине обнаружили тела четырех человек
Тела четырех человек обнаружили на месте пожара в здании в подмосковном Фрязине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«На седьмом этаже обнаружены тела четырех человек», — отметил собеседник агентства.
Специалисты устанавливают пол и личности погибших.
Накануне во Фрязине загорелось здании на территории НИИ «Платан», полностью выгорели четыре этажа. По данным СМИ, в результате ЧП погибли восемь человек. Как сообщили в прокуратуре Московской области, здание находится в частной собственности, помещения в нем сдавали различным арендаторам, пишет 360.ru.
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