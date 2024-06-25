На месте пожара во Фрязине обнаружили тела четырех человек

Тела четырех человек обнаружили на месте пожара в здании в подмосковном Фрязине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Воробьев сообщил, что взрывы во Фрязине спровоцировали кислородные баллоны

«На седьмом этаже обнаружены тела четырех человек», — отметил собеседник агентства.

Специалисты устанавливают пол и личности погибших.

Накануне во Фрязине загорелось здании на территории НИИ «Платан», полностью выгорели четыре этажа. По данным СМИ, в результате ЧП погибли восемь человек. Как сообщили в прокуратуре Московской области, здание находится в частной собственности, помещения в нем сдавали различным арендаторам, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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