Более 1 млн человек пострадали в Гватемале от наводнений
20 июня 202223:20
Более 1 млн человек пострадали в Гватемале от последствий наводнений и других последствий сильных дождей в текущем году. Об этом сообщает ТАСС.
Такие данные привели власти страны, население которой составляет 16,9 млн человек.
Отмечается, что в результате природных явлений с начала текущего года погибли 22 человека, 7 пострадали. Также были повреждены сотни здания и несколько дорог и мостов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru