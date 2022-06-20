Более 1 млн человек пострадали в Гватемале от наводнений

Более 1 млн человек пострадали в Гватемале от последствий наводнений и других последствий сильных дождей в текущем году. Об этом сообщает ТАСС.

Сильнейшие наводнения произошли в Бангладеше

Такие данные привели власти страны, население которой составляет 16,9 млн человек.

Отмечается, что в результате природных явлений с начала текущего года погибли 22 человека, 7 пострадали. Также были повреждены сотни здания и несколько дорог и мостов.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаводнениеГватемала
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