В коллекторах Москвы обнаружили еще два тела
Спасатели обнаружили тело мужчины в коллекторе у Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В 05.35 в районе Павелецкого вокзала из коллектора вытащили тело мужчины», — указал собеседник агентства.
Возраст и личность погибшего не называются.
Кроме того, Telegram-канал Shot пишет, что в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной нашли тело 15-летней школьницы с рваной раной головы.
Ранее в Москве-реке обнаружили тела диггеров, которые, предположительно, погибли во время экскурсии в подземную реку Неглинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, погибшие — 15-летняя девушка и 17-летний юноша, которые отправились на экскурсию с гидом и своим родственником, сотрудником одной из московских IT-компаний Дмитрием Маркушиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru