В коллекторах Москвы обнаружили еще два тела

«В 05.35 в районе Павелецкого вокзала из коллектора вытащили тело мужчины», — указал собеседник агентства.

Возраст и личность погибшего не называются.

Кроме того, Telegram-канал Shot пишет, что в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной нашли тело 15-летней школьницы с рваной раной головы.

Ранее в Москве-реке обнаружили тела диггеров, которые, предположительно, погибли во время экскурсии в подземную реку Неглинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, погибшие — 15-летняя девушка и 17-летний юноша, которые отправились на экскурсию с гидом и своим родственником, сотрудником одной из московских IT-компаний Дмитрием Маркушиным.

