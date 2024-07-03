В Клинском районе Подмосковья нашли обломки сбитого дрона ВСУ
3 июля 202412:30
Обломки украинского ударного беспилотника самолетного типа обнаружили в Клинском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении дрона над территорией Подмосковья ночью 3 июля, напоминает «Свободная пресса».
«Обломки украинского ударного БПЛА... найдены в лесополосе в Клинском районе», — отметил собеседник РИА Новости.
Предварительно, на месте падения беспилотника разрушений нет, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru