В Клинском районе Подмосковья нашли обломки сбитого дрона ВСУ

Обломки украинского ударного беспилотника самолетного типа обнаружили в Клинском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Над Белгородской, Брянской и Московской областями уничтожили 10 дронов ВСУ

Ранее Минобороны заявило об уничтожении дрона над территорией Подмосковья ночью 3 июля, напоминает «Свободная пресса».

«Обломки украинского ударного БПЛА... найдены в лесополосе в Клинском районе», — отметил собеседник РИА Новости.

Предварительно, на месте падения беспилотника разрушений нет, никто не пострадал.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМосковская Область

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