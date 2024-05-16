В клинике Хайдарова назвали «загадкой» уголовное дело против хирурга Елагина

Представитель клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Владимир Слащев назвал необоснованным решение Замоскворецкого суда Москвы отправить под домашний арест заведующего хирургическим отделением Илью Елагина.

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«И защита, и мы, как представители клиники, считаем, что обвинение и задержание необоснованны. Судебно-медицинской экспертизы нет в деле. Поэтому какие основания в принципе для его привлечения к уголовной ответственности и его уголовного преследования, для нас большая загадка», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Слащева, Елагин на суде держался профессионально, спокойно отвечая на все вопросы.

Ранее Следственный комитет сообщил, что задержаны 45-летний заведующий хирургического отделения и 28-летний врач-хирург клиники IQ Plastique. Им были предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг. По данным суда, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, ассистировал ему второй задержанный - Тамерлан Кадзаев, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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