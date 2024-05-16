В клинике Хайдарова назвали «загадкой» уголовное дело против хирурга Елагина
Представитель клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Владимир Слащев назвал необоснованным решение Замоскворецкого суда Москвы отправить под домашний арест заведующего хирургическим отделением Илью Елагина.
«И защита, и мы, как представители клиники, считаем, что обвинение и задержание необоснованны. Судебно-медицинской экспертизы нет в деле. Поэтому какие основания в принципе для его привлечения к уголовной ответственности и его уголовного преследования, для нас большая загадка», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Слащева, Елагин на суде держался профессионально, спокойно отвечая на все вопросы.
Ранее Следственный комитет сообщил, что задержаны 45-летний заведующий хирургического отделения и 28-летний врач-хирург клиники IQ Plastique. Им были предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг. По данным суда, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, ассистировал ему второй задержанный - Тамерлан Кадзаев, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В клинике Хайдарова назвали «загадкой» уголовное дело против хирурга Елагина
- СМИ: Школьница родила в супермаркете в Белгородской области
- Нидерланды отказали в участии делегации РФ на конференции ЮНЕСКО в Гааге
- Суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе» и их пособникам
- В Калининградской области началось производство пищевой соли
- Избранный президент Словакии рассказал о состоянии премьера Фицо
- Дания направит Украине новый пакет военной помощи на 750 млн евро
- Суд в Москве отправил под домашний арест врача клиники Хайдарова
- Средний чек заказа роллов и суши вырос на 9% с начала года
- Участнику нападения на дом Михаила Круга отказали в участии в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru