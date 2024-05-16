В клинике Хайдарова назвали «загадкой» уголовное дело против хирурга Елагина

«И защита, и мы, как представители клиники, считаем, что обвинение и задержание необоснованны. Судебно-медицинской экспертизы нет в деле. Поэтому какие основания в принципе для его привлечения к уголовной ответственности и его уголовного преследования, для нас большая загадка», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Слащева, Елагин на суде держался профессионально, спокойно отвечая на все вопросы.

Ранее Следственный комитет сообщил, что задержаны 45-летний заведующий хирургического отделения и 28-летний врач-хирург клиники IQ Plastique. Им были предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг. По данным суда, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, ассистировал ему второй задержанный - Тамерлан Кадзаев, напоминает «Радиоточка НСН».

