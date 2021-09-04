Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Сахалинской области
4 сентября 202103:53
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано у берегов острова Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 252 км от города Курильск. Очаг землетрясения находился на глубине 94 км.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru