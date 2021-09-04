Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Сахалинской области

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано у берегов острова Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 252 км от города Курильск. Очаг землетрясения находился на глубине 94 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

