Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Сахалинской области

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано у берегов острова Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 252 км от города Курильск. Очаг землетрясения находился на глубине 94 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Красноухов
ТЕГИ:СахалинЗемлетрясение
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