В Китае семь человек погибли из-за сильного ветра с градом
Семь человек погибли, около 93 тысяч пострадали из-за сильного ветра с градом в провинции Цзянси на востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный штаб по борьбе с наводнениями.
По информации ведомства, с конца марта 9 городов и 54 уезда оказались в зоне бедствия. Более 800 человек эвакуировали в безопасные места.
Отмечается, что из-за града были повреждены сельскохозяйственные культуры на 5,7 тысячи га. Свыше 90 строений серьезно пострадали или полностью разрушились. Согласно предварительным оценкам, стихия нанесла провинции Цзянси экономический ущерб на сумму 150 млн юаней (порядка $21,1 млн).
Ранее в Китае объявили наивысший «красный» уровень опасности в связи с цунами после мощного землетрясения на Тайване, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru