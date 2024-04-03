В Китае семь человек погибли из-за сильного ветра с градом

Более 100 тысяч человек заключили с начала года контракты на службу в ВС России

Двое чиновников Ростехнадзора заключены под стражу после ЧП на руднике «Пионер» в Амурской области

Девять человек задержаны по делу о крупном пожаре в центре Стамбула

В столичном регионе объявлено экстренное предупреждение МЧС из-за сильного ветра

Россияне стали чаще интересоваться путешествиями в Европу