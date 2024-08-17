В Китае произошел пожар на бывшем советском авианосце «Минск»
Пожар произошел на бывшем советском авианосце «Минск» в Китае. Об этом сообщила газета «Пэнпай».
Ранее пожарно-спасательная бригада индустриального парка Суситун из провинции Цзянсу заявила, что днем 16 августа произошло возгорание на старом авианосце на реке Янцзы в парке. Отмечалось, что во время ЧП проводились работы по демонтажу и реновации. Во время инцидента никто не пострадал.
По данным «Пэнпай», речь идет об авианосце «Минск». Корабль в конце 1990-х годов был приобретен китайской компанией, он находился в тематическом парке отдыха в Шэньчжэне, а с 2016-го располагался в парке Суситун.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru