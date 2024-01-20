В Китае при пожаре в школьном общежитии погибли 13 человек
Пожар произошел в школьном общежитии в деревне Яньшаньпу провинции Хэнань в Китае, погибли не менее 13 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Возгорание зафиксировали 19 января в 23:00 (18:00 мск). Огонь был ликвидирован спустя 38 минут после получения сигнала.
«Погибли 13 человек, один получил ранения ... находится в больнице, его состояние стабильно», — сообщает телевидения.
Проводится расследование причин пожара.
Ранее стало известно, что двое детей погибли в результате взрыва газа и пожара в Махачкале, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru