В Китае при пожаре в школьном общежитии погибли 13 человек

Пожар произошел в школьном общежитии в деревне Яньшаньпу провинции Хэнань в Китае, погибли не менее 13 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

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Возгорание зафиксировали 19 января в 23:00 (18:00 мск). Огонь был ликвидирован спустя 38 минут после получения сигнала.

«Погибли 13 человек, один получил ранения ... находится в больнице, его состояние стабильно», — сообщает телевидения.

Проводится расследование причин пожара.

Ранее стало известно, что двое детей погибли в результате взрыва газа и пожара в Махачкале, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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