В Саранске при пожаре в мебельном цехе пострадали два человека

Два человека пострадали при попытке самостоятельно потушить пожар в мебельном цехе в Саранске, сообщает пресс-служба МЧС Республики Мордовия.

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Ранее сообщалась, что общая площадь возгорания составляет 1,7 тысячи квадратов. На данный момент пожар на площади 1,4 тысячи квадратных метров локализован.

К тушению огня привлечено более 60 человек и 15 единиц техники. Работы осложняются высокой пожарной нагрузкой здания.

Ранее был ликвидирован пожар на заводе в Шахтах под Ростовом. В результате происшествия пострадало 10 человек, напоминает «Радиоточка НСН».



