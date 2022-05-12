В Китае Airbus выкатился за пределы взлетной полосы, есть пострадавшие

Авиалайнер Airbus A319-115, на борту которого находились 122 человека, выкатился за взлётно-посадочную полосу и загорелся в китайском Чунцине.

Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Белгорода

Есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал Mash.

Пассажирский самолет принадлежит авиакомпании Tibet Airlines. Всех пассажиров эвакуировали, сообщает Синьхуа.

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ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
ТЕГИ:СамолетКитай
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