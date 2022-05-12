В Китае Airbus выкатился за пределы взлетной полосы, есть пострадавшие

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Авиалайнер Airbus A319-115, на борту которого находились 122 человека, выкатился за взлётно-посадочную полосу и загорелся в китайском Чунцине.

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