В Кисловодске местного жителя арестовали за поджог венков на мемориале

В Кисловодске местного жителя арестовали после того, как он поджег венки на мемориале «Воинская слава», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Мужчина заключен под стражу по ходатайству следователя СК России. Расследование уголовного дела о повреждении мемориального комплекса ветеранам Великой Отечественной войны в этом городе продолжается органами краевого управления СК России.

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В ночь на 28 мая местный житель в городе Кисловодске поджег памятные венки в «Вечном огне» мемориала «Воинская Слава». По словам главы курорта Евгения Моисеева, это привело к повреждению части мемориала, включая пятиконечную звезду, через которую передается пламя огня Вечной славы, а также бордюрный камень вокруг звезды.

Позже подозреваемого задержали сотрудники полиции, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:ПроисшествияСтавропольский КрайАрест

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