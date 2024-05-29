В Кисловодске местного жителя арестовали за поджог венков на мемориале

В Кисловодске местного жителя арестовали после того, как он поджег венки на мемориале «Воинская слава», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Мужчина заключен под стражу по ходатайству следователя СК России. Расследование уголовного дела о повреждении мемориального комплекса ветеранам Великой Отечественной войны в этом городе продолжается органами краевого управления СК России.