Диверсанты уничтожили железнодорожное оборудование на станции в Ленинградской области
7 июня 202319:33
Диверсанты подожгли релейный и батарейный шкафы на станции Красное Село Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.
Уточняется, что инцидент произошел 6 июня на участке Лигово — Гатчина.
Происшествие не повлияло на движение поездов на участке железной дороги.
Ранее жителя Симферополя, готовившего подрыв железной дороги в Джанкойском районе, приговорили к 10 годам заключения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru