Диверсанты уничтожили железнодорожное оборудование на станции в Ленинградской области

Диверсанты подожгли релейный и батарейный шкафы на станции Красное Село Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

СМИ: на железной дороге в Домодедово произошла диверсия

Уточняется, что инцидент произошел 6 июня на участке Лигово — Гатчина.

Происшествие не повлияло на движение поездов на участке железной дороги.

Ранее жителя Симферополя, готовившего подрыв железной дороги в Джанкойском районе, приговорили к 10 годам заключения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Железная ДорогаЛенинградская Область

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