В Кировской области возбудили уголовное дело после гибели рабочих на стройке ТЦ
Следственное управление Следственного комитета России по Кировской области возбудило уголовное дело по факту гибели работников на строительном объекте в городе Зуевка, сообщается на сайте ведомства и официальной странице «ВКонтакте».
Отмечается, что уголовное дело открыто по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).
Напомним, ранее, 5 июля в городе Зуевке Кировской области на стройке одноэтажного торгового центра произошло обрушение. Следователи уточняют, что рухнули конструкции стены. В результате ЧП погибли и пострадали люди. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.
Ранее сообщалось об обрушении перекрытий ТЦ.
Сотрудники СУ СК Рф по Кировской области работают на месте ЧП, устанавливая обстоятельства произошедшего. Отмечается, что «в офисе строительной компании изымают документацию».
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