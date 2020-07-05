В Кировской области возбудили уголовное дело после гибели рабочих на стройке ТЦ

Следственное управление Следственного комитета России по Кировской области возбудило уголовное дело по факту гибели работников на строительном объекте в городе Зуевка, сообщается на сайте ведомства и официальной странице «ВКонтакте».

Отмечается, что уголовное дело открыто по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).