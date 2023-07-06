В Кировской области совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
6 июля 202317:48
Самолет Ан-2 с пятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в Кирово-Чепецком районе Кировской области. Об этом сообщает РИА Новости.
К месту происшествия направлены группы спасателей. Подробности инцидента уточняются.
Ранее заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в разговоре с Telegram-канал «Радиоточка НСН» рассказал об особенностях самолета Ан-2.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023
- Педофил-иностранец получил 20 лет колонии за изнасилование российского ребенка
- В Кировской области совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
- В Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллез
- Столтенберг: Швеция не станет членом НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе
- Экс-советник Кучмы Соскин: Уязвимость ПВО Украины нанесла удар по Зеленскому
- СМИ: США могут объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов в четверг
- Президент Финляндии заявил, что все финские компании ушли из России
- Целью удара по резервам Украины во Львове стали западная техника и боевики
- Концерт Григория Лепса в Киргизии отменили
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru