В Кировской области совершил вынужденную посадку самолет Ан-2

Самолет Ан-2 с пятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в Кирово-Чепецком районе Кировской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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К месту происшествия направлены группы спасателей. Подробности инцидента уточняются.

Ранее заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в разговоре с Telegram-канал «Радиоточка НСН» рассказал об особенностях самолета Ан-2.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Ан-2Самолет

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