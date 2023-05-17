«Авиация отвалилась»: В России объяснили рекордный за пять лет уровень безопасности полетов
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что из-за санкций пострадала самая рискованная грузовая авиация.
Санкции в большей степени ударили по грузовой авиации, в которой каждый пятнадцатый рейс заканчивается несерьезным происшествием из-за особенностей эксплуатации, рассказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о самом высоком за пять лет уровне авиабезопасности в России в 2022 году. Так, число происшествий и катастроф на один миллион вылетов достигло наименьших значений. Герасимов назвал два фактора, которые способствовали таким показателям.
«Снижение аварийности было вызвано тем, что у нас были пандемийные годы 2020 и 2021, где восстанавливался рынок. 2019 год был сопряжен с авиакатастрофой Sukhoi Superjet «Аэрофлота» в Шереметьево. Поэтому 2022 год – это год без таких потерь, есть видимое снижение аварийности воздушных судов», - напомнил он.
Также, по его словам, на статистику по безопасным полетам повлияли санкции, которые закрыли небо для грузовой авиации.
«Это связано с тем, что у нас была приземлена наша отечественная грузотранспортная авиация. Также нет транзитных рейсов иностранных перевозчиков грузовых, а в грузовой авиации один из пятнадцати рейсов заканчивается небольшим авиационным происшествием, тяжелая эксплуатация, это считается нормой. Сейчас небо закрыто санкциями и у нас отвалилась эта транспортная авиация, которая является высокорискованной», - рассказал он.
Ранее генеральный директор группы компаний ЭйрТрансс Сергей Мишечкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что на авиационные грузоперевозки повлияли санкции, а также сезонный фактор.
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