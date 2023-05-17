«Авиация отвалилась»: В России объяснили рекордный за пять лет уровень безопасности полетов

«Снижение аварийности было вызвано тем, что у нас были пандемийные годы 2020 и 2021, где восстанавливался рынок. 2019 год был сопряжен с авиакатастрофой Sukhoi Superjet «Аэрофлота» в Шереметьево. Поэтому 2022 год – это год без таких потерь, есть видимое снижение аварийности воздушных судов», - напомнил он.

Также, по его словам, на статистику по безопасным полетам повлияли санкции, которые закрыли небо для грузовой авиации.

«Это связано с тем, что у нас была приземлена наша отечественная грузотранспортная авиация. Также нет транзитных рейсов иностранных перевозчиков грузовых, а в грузовой авиации один из пятнадцати рейсов заканчивается небольшим авиационным происшествием, тяжелая эксплуатация, это считается нормой. Сейчас небо закрыто санкциями и у нас отвалилась эта транспортная авиация, которая является высокорискованной», - рассказал он.

Ранее генеральный директор группы компаний ЭйрТрансс Сергей Мишечкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что на авиационные грузоперевозки повлияли санкции, а также сезонный фактор.

