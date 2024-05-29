В Кировской области мужчина напал на детей

Инцидент произошел, когда дети катались на карусели. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как неадекватный мужчина подбегает к играющим детям и наносит им беспричинные удары. В результате один ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.

Телеканал RT сообщил, что нападавший принес извинения матери пострадавшего ребенка, объяснив, что мальчик «просто попался под горячую руку». Мужчина также предлагал компенсацию, однако она отказалась и написала заявление в полицию.

Следователи проводят проверку.

Ранее в Ярославле возбудили уголовное дело по факту похищения двухлетнего ребенка с детской площадки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



