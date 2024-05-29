В Кировской области мужчина напал на детей
В Кирово-Чепецком районе мужчина избил двух детей на детской площадке. Об этом сообщил Telegram-канал СУ СК России по Кировской области.
Инцидент произошел, когда дети катались на карусели. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как неадекватный мужчина подбегает к играющим детям и наносит им беспричинные удары. В результате один ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.
Телеканал RT сообщил, что нападавший принес извинения матери пострадавшего ребенка, объяснив, что мальчик «просто попался под горячую руку». Мужчина также предлагал компенсацию, однако она отказалась и написала заявление в полицию.
Следователи проводят проверку.
Ранее в Ярославле возбудили уголовное дело по факту похищения двухлетнего ребенка с детской площадки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генштаб Ирана исключил версию гибели президента Раиси из-за диверсии
- Анастасия Ракова рассказала о мерах поддержки детей участников СВО
- В Кировской области мужчина напал на детей
- СМИ: муж Блиновской находится в зоне СВО, но никаких задач не выполняет
- Блинкен: Украина сама должна решить, как защищаться
- Венсан Компани стал главным тренером «Баварии»
- Мишустин: Новые нацпроекты утвердят и профинансируют к декабрю
- СМИ: Бразилия окончательно отозвала посла из Израиля
- Голикова: Показатель продолжительности жизни россиян увеличился на 1,5 года
- Пушилин: Задача освобождения Харькова сейчас не стоит
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru