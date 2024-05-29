СМИ: В Петербурге ребенок выпил ароматизатор и попал в больницу

Полуторагодовалая девочка выпила ароматизатор для машины и попала в больницу с ожогом ротоглотки, сообщил Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел 28 мая, когда ребенок с отцом находился в припаркованной машине. Уточняется, что мужчина отвлёкся, а ребенок в это время взял банку с ароматической жидкостью и выпил.

Девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее химический ожог ротоглотки, а также воспаление надгортанника, что является угрозой для жизни.

При этом отец ребенка отметил, что такая ситуация может случиться, если в семье двое детей, и подчеркнул, что с девочкой сейчас все в порядке. Полиция проводит проверку.

Ранее пятилетняя девочка была госпитализирована после конкурса в детском центре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АвтомобильРебенокОтравление

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