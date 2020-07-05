В Кировской области извлекли рабочего из-под обломков ТЦ
В городе Зуевка Кировской области спасатели достали рабочего из-под завалов рухнувшего торгового центра. Мужчина жив, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Известно, что строитель уже госпитализирован.
«Он в тяжелом состоянии», — сообщили в региональном минздраве.
Следственное управление Следственного комитета России по Кировской области возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).
Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.
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