В Кировской области извлекли рабочего из-под обломков ТЦ

В городе Зуевка Кировской области спасатели достали рабочего из-под завалов рухнувшего торгового центра. Мужчина жив, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

В Кировской области возбудили уголовное дело после гибели рабочих на стройке ТЦ

Известно, что строитель уже госпитализирован.

«Он в тяжелом состоянии», — сообщили в региональном минздраве.

Следственное управление Следственного комитета России по Кировской области возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).

Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.

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ФОТО: kirov.sledcom.ru
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