В Каменске-Шахтинском под Ростовом загорелся гостиный дом

Пожар произошел в гостином доме в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, о ЧП в двухэтажном здании на улице Сапрыгина в Каменске-Шахтинском стало известно в 10:34 мск.

«Эвакуированы восемь человек», — подчеркнули в МЧС.

К 11:55 по Москве возгорание локализовали на 340 квадратных метрах. В борьбе с огнем задействовали восемь специалистов и две единицы техники.

Ранее в городе Шахты Ростовской области произошел пожар на электроподстанции, напоминает «Свободная пресса».

