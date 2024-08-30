В Каменске-Шахтинском под Ростовом загорелся гостиный дом
30 августа 202412:27
Пожар произошел в гостином доме в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, о ЧП в двухэтажном здании на улице Сапрыгина в Каменске-Шахтинском стало известно в 10:34 мск.
«Эвакуированы восемь человек», — подчеркнули в МЧС.
К 11:55 по Москве возгорание локализовали на 340 квадратных метрах. В борьбе с огнем задействовали восемь специалистов и две единицы техники.
Ранее в городе Шахты Ростовской области произошел пожар на электроподстанции, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru