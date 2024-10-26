При пожаре в московском автосервисе пострадали три человека

По данным ведомства, огонь охватил три автомобиля и оборудование в автосервисе на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Пожар ликвидирован, трех пострадавших госпитализировали.

Ранее пожар произошел в поликлинике на улице Недорубова на юго-востоке Москвы. Из здания оперативно эвакуировали персонал и посетителей, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

