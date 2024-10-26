При пожаре в московском автосервисе пострадали три человека
26 октября 202418:58
Трех человек госпитализировали после пожара в одном из столичных автосервисов, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.
По данным ведомства, огонь охватил три автомобиля и оборудование в автосервисе на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.
Пожар ликвидирован, трех пострадавших госпитализировали.
Ранее пожар произошел в поликлинике на улице Недорубова на юго-востоке Москвы. Из здания оперативно эвакуировали персонал и посетителей, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru