При пожаре в московском автосервисе пострадали три человека

Трех человек госпитализировали после пожара в одном из столичных автосервисов, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

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По данным ведомства, огонь охватил три автомобиля и оборудование в автосервисе на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Пожар ликвидирован, трех пострадавших госпитализировали.

Ранее пожар произошел в поликлинике на улице Недорубова на юго-востоке Москвы. Из здания оперативно эвакуировали персонал и посетителей, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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