В Кирове проверяют информацию о враче-убийце ветеранов

Ранее СМИ сообщили, что на форуме «Двач» мужчина, представившийся медиком, заявил, что убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Он рассказал о десяти убитых им пациентах. Интернет-пользователям удалось вычислить писавшего анонимные сообщения по бейджу. Юзеры уверены, что он является сотрудником Кировского госпиталя ветеранов войн, подчёркивает РИА ФАН.

Между тем, РИА Новости отмечают, что этот мужчина действительно является сотрудником указанного учреждения, но, по его словам, он не участвовал в обсуждении на форуме. В свою очередь, в Минздраве подчеркнули, что по итогам предварительной проверки фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника не выявлено.

