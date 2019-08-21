Расстрелял на глазах детей. Новые подробности убийства жены депутатом

Муниципальный депутат в Челябинской области, который убил супругу, расстрелял её из охотничьего ружья на глазах у троих детей. Об этом рассказали Ura.ru знакомые семьи. Трагедия разыгралась сегодня в предрассветный час в посёлке городского типа Локомотивный.

По подозрению в убийстве задержан руководитель местной больницы, член собрания депутатов Локомотивного городского округа Азат Зарипов. Сначала на допросе он утверждал, что застал жену с любовником. Однако в дальнейшем стало понятно, что никого постороннего в доме не было, а речь идёт о банальной бытовой ссоре, вылившейся в кровавую драму.

Из трех детей в семье Зарипова, женатого вторым раком, общими были двое. Соседи характеризуют мужчину как очень заботливого отца. Однако последнее время он часто ревновал Елуну, которая была младше мужа на 17 лет. Сейчас ребят приютили бабушка с дедушкой.

Как передает RT, отделение «Единой России» в Челябинской области приняло решение приостановить членство Зариплва в партии на время следствия и до решения суда.

