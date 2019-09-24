В Кирове предупредили массовое убийство, запланированное последователем «керченского стрелка»

Предотвратить массовое убийство в школе Кирова удалось, благодаря бдительности учеников, пишет сайт KP.Ru. Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, школьники рассказали учителю о намерениях своего одноклассника, который планировал нападения на незнакомых ему учащихся и делился планами с немногочисленными товарищами. Как дополняют «Дни.ру», школьник хотел принести в учебное заведение холодное оружие и самодельную бомбу.

Отмечается, что 15-летний Денис (имя изменено — прим. НСН) пришёл в новую школу и первые пару недель не общался ни с кем, кроме нескольких учеников. В середине сентября он стал намекать им, что готовит массовое убийство. Благодаря этому правоохранители смогли предупредить действия подростка.