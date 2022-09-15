Киргизия сообщила о пятерых раненых при перестрелке на границе с Таджикистаном

Отмечается, что среди раненых есть 11-летний ребенок. По данным ведомства, пострадали два пограничника и три гражданских человека.

В Минздраве сообщили, что один из пострадавших тяжело ранен, ему проводится экстренная операция.

Эскалация конфликта между странами на границе произошла рано утром в среду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».