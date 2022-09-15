Киргизия сообщила о пятерых раненых при перестрелке на границе с Таджикистаном
14 сентября 202223:59
Минздрав Киргизии заявил о пятерых раненых в ходе перестрелке на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что среди раненых есть 11-летний ребенок. По данным ведомства, пострадали два пограничника и три гражданских человека.
В Минздраве сообщили, что один из пострадавших тяжело ранен, ему проводится экстренная операция.
Эскалация конфликта между странами на границе произошла рано утром в среду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru