Киргизия сообщила о пятерых раненых при перестрелке на границе с Таджикистаном

Минздрав Киргизии заявил о пятерых раненых в ходе перестрелке на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает ТАСС.

Киргизия и Таджикистан сообщили о жертвах перестрелок на границе

Отмечается, что среди раненых есть 11-летний ребенок. По данным ведомства, пострадали два пограничника и три гражданских человека.

В Минздраве сообщили, что один из пострадавших тяжело ранен, ему проводится экстренная операция.

Эскалация конфликта между странами на границе произошла рано утром в среду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТаджикистанКиргизия
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