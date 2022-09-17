В Киргизии сообщили о 24 погибших в столкновениях на границе с Таджикистаном

В Киргизии сообщили о 24 погибших в столкновениях на границе с Таджикистаном. Такие данные привел Минздрав страны, передает ТАСС.

В Киргизии эвакуированы 120 тысяч. жителей из зоны конфликта с Таджикистаном

Вооруженный конфликт ка киргизско-таджикской границе разгорелся 14 сентября. По информации министерства здравоохранения Киргизии, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли. В Баткенскую больницу поступили 55 пострадавших.

Позднее о прекращении огня договорились президенты Киргизии и Таджикистана



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаджикистанКиргизия
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