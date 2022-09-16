В Киргизии эвакуированы 120 тысяч. жителей из зоны конфликта с Таджикистаном

Власти Киргизии эвакуировали из района вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном до 120 тысяч местных жителей. Об этом сообщил первый заместитель полномочного представителя президента республики в Баткенской области Маруфхан Тулаев.

Большая часть эвакуированных размещена в Кадамжайском районе Баткенской области. Людям оказывается необходимая помощь. Всего население Баткенской области Киргизии насчитывает около 400 тысяч человек.

Парламент Киргизии соберётся сегодня на экстренное заседание, несмотря на поздний вечер по местному времени. Возможно, будет поставлен вопрос о введении военного положения в стране, передает «Интерфакс».

Вооруженный конфликт ка киргизско-таджикской границе разгорелся 14 сентября. По информации министерства здравоохранения Киргизии, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли. В Баткенскую больницу поступили 55 пострадавших.

Госкомитет национальной безопасности Таджикистана сообщил о новых обстрелах со стороны Киргизии в трех приграничных населенных пунктах всего спустя полтора часа после объявления о перемирии. О прекращении огня договорились днём президенты Киргизии и Таджикистана. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде.

