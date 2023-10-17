Лавина накрыла чемпионку РФ по альпинизму в Непале через три дня после падения

Спасателям пришлось прервать сегодня поиски российской альпинистки Надежды Оленёвой, которая в субботу, 14 октября сорвалась во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале в рамках международных соревнований IFSM по альпинизму 2023. Как сообщил член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко, лавина сошла прямо на то место, где находилась Оленёва.

По словам Яковенко, вертолет ничего не смог бы сделать в данной обстановке, поэтому тело погибшей альпинистки не смогли забрать, передает «Матч ТВ». Как пояснил член правления, на том месте, где была Надежда, сейчас глыба льда и снега.