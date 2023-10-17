Лавина накрыла чемпионку РФ по альпинизму в Непале через три дня после падения

Спасателям пришлось прервать сегодня поиски российской альпинистки Надежды Оленёвой, которая в субботу, 14 октября сорвалась во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале в рамках международных соревнований IFSM по альпинизму 2023. Как сообщил член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко, лавина сошла прямо на то место, где находилась Оленёва.

По словам Яковенко, вертолет ничего не смог бы сделать в данной обстановке, поэтому тело погибшей альпинистки не смогли забрать, передает «Матч ТВ». Как пояснил член правления, на том месте, где была Надежда, сейчас глыба льда и снега.

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Днём ранее место положение Оленевой было обнаружено с воздуха. Группа альпинистов российской сборной в составе Романа Абилдаева, Надежды Оленёвой и Расима Кашапова 13 октября начала штурмовой выход на Дхаулагири. 14 октября при достижении высоты 6700 метров от альпинистов пришло сообщение о ЧП с информацией, что Надежда сорвалась и нужен облет вертолета.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Надежда Оленёва - чемпионка России по альпинизму 2022 года, неоднократный лауреат альпинистских премий, инструктор альпинизма.

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Фото: alpfederation.ru
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