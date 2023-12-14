Лукашенко: Белоруссия и Россия задержали около 20 готовивших теракты групп
Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, которые планировали теракты на территории двух государств. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Политик сообщил об активности зарубежных спецслужб, которые действуют все более агрессивно и забрасывают в республику «не просто шпионов, а уже агентов-террористов».
«Мы с Российской Федерацией, наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся ... к террористическим операциям на территории России и Беларуси», — указал Лукашенко.
Ранее российский Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в стране с начала года предотвратили 228 террористических преступлений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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