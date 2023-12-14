Лукашенко: Белоруссия и Россия задержали около 20 готовивших теракты групп

Политик сообщил об активности зарубежных спецслужб, которые действуют все более агрессивно и забрасывают в республику «не просто шпионов, а уже агентов-террористов».

«Мы с Российской Федерацией, наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся ... к террористическим операциям на территории России и Беларуси», — указал Лукашенко.

Ранее российский Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в стране с начала года предотвратили 228 террористических преступлений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

