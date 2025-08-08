Один человек пострадал в ДТП с двумя автобусами на севере Москвы
Два автобуса столкнулись на севере Москвы возле станции метро «Ховрино». Об этом пишет «МК».
По данным издания, ДТП произошло около 07.45 мск. Во время разворота на конечной остановке транспортные средства задели друг друга зеркалами.
В результате аварии пострадал 37-летний мужчина. Его доставили в больницу с резаной раной руки.
По данным СМИ, ДТП произошло на Библиотечном проезде в районе дома 2А, стр. 1. Движение транспорта перекрыли по двум полосам.
Ранее в Екатеринбурге пассажирский автобус устроил массовое ДТП, выехав на встречную полосу, пострадало три машины, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru