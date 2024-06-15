В Киевской области пожар на промышленном объекте потушили спустя четверо суток

В Киевской области спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар на одном из промышленных объектов спустя четверо суток. Об этом сообщил Telegram-канал госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожар был потушен 15 июня в 7:21 часов утра.