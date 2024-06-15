В Киевской области пожар на промышленном объекте потушили спустя четверо суток
В Киевской области спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар на одном из промышленных объектов спустя четверо суток. Об этом сообщил Telegram-канал госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что пожар был потушен 15 июня в 7:21 часов утра.
Известно, что возгорание произошло еще в ночь на 12 июня, после того, как объект подвергся обстрелу. По словам начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, автозаправочная станция и складское помещение получили повреждения.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми пострадали три человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru