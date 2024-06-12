В Кувейте 35 человек погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме на юге Кувейта, погибли более 35 человек. Об этом сообщает информационное агентство KUNA со ссылкой на МВД страны.

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми пострадали три человека

Отмечается, что ЧП произошло около 06:00 мск в городе Мангаф. Причины пожара не называются.

В результате погибли свыше 35 человек, еще 15 пострадали. Специалисты смогли установить личности трех жертв. Пострадавших госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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