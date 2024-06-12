В Кувейте 35 человек погибли при пожаре в жилом доме
12 июня 202412:27
Пожар произошел в жилом доме на юге Кувейта, погибли более 35 человек. Об этом сообщает информационное агентство KUNA со ссылкой на МВД страны.
Отмечается, что ЧП произошло около 06:00 мск в городе Мангаф. Причины пожара не называются.
В результате погибли свыше 35 человек, еще 15 пострадали. Специалисты смогли установить личности трех жертв. Пострадавших госпитализировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru