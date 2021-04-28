В Киеве женщину парализовало после прививки препаратом AstraZeneca

Киевлянку парализовало на третий день после прививки AstraZeneca. Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Месяц назад 53-летняя Ольга сделала прививку препаратом AstraZeneca, после чего была госпитализирована. Сейчас она прикована к постели и не чувствует все, что ниже рук.