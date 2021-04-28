В Киеве женщину парализовало после прививки препаратом AstraZeneca
Киевлянку парализовало на третий день после прививки AstraZeneca. Об этом сообщили в сюжете ТСН.
Месяц назад 53-летняя Ольга сделала прививку препаратом AstraZeneca, после чего была госпитализирована. Сейчас она прикована к постели и не чувствует все, что ниже рук.
Врачи диагностировали женщине воспаление спинного мозга, а специальной комиссии предстоит выяснить, есть ли здесь связь с прививкой. Данное заболевание может быть вызвано только инфекцией, но в крови у пациента инфекции не обнаружили.
Ранее Евросоюз подал иск к производителю AstraZeneca.
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