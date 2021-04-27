Евросоюз подал иск к производителю AstraZeneca
Компания по производству препарата от COVID-19 AstraZeneca предстанет перед судом за невыполнение условий контракта по поставкам вакцины в страны ЕС, пишет The Guardian.
По данным издания, всего с начала старта производства компания поставила только 50 млн доз вакцины вместо заявленных 120 млн. Особое возмущение руководства Евросоюза вызвал отказ передать в страны ЕС препараты, которые выпустили на заводах Великобритании.
Проблему с обеспечением вакциной стран ЕС глава фармацевтической компании объяснил тем, что бельгийский завод, где шло производство препарата, работал с перебоями.
Ранее вакцину от AstraZeneca переименовали в Vaxzevria, сообщает Ura.ru. Поводом для смены названия стал, в том числе, скандал из тромбоэмболических осложнений, которые связывают с данным препаратом.
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