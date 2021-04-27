Евросоюз подал иск к производителю AstraZeneca

По данным издания, всего с начала старта производства компания поставила только 50 млн доз вакцины вместо заявленных 120 млн. Особое возмущение руководства Евросоюза вызвал отказ передать в страны ЕС препараты, которые выпустили на заводах Великобритании.

Проблему с обеспечением вакциной стран ЕС глава фармацевтической компании объяснил тем, что бельгийский завод, где шло производство препарата, работал с перебоями.

Ранее вакцину от AstraZeneca переименовали в Vaxzevria, сообщает Ura.ru. Поводом для смены названия стал, в том числе, скандал из тромбоэмболических осложнений, которые связывают с данным препаратом.

