В Киеве закидали камнями автобус, ехавший на празднование Дня Победы

Он уточнил, что неизвестные разбили стекла автобуса и скрылись с места. По словам Вилкула, на месте сейчас работает полиция, а сам он контролирует расследование.

Викула также заявил, что подобное преступление могли совершить только «моральные уроды». Он отметил, что преступники напали «на пенсионеров, людей с детьми, которые ехали отдать дань памяти подвигу нашего народа, победившего нацизм».

Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк». По ее словам, это не акция, а просто движение души.

