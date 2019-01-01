В Киеве закидали камнями автобус, ехавший на празднование Дня Победы
Автобус с людьми, который ехал на празднование Дня Победы, был закидан камнями неизвестными гражданами в балаклавах. Инцидент произошел на Украине, неподалеку от Кривого Рога. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.
Он уточнил, что неизвестные разбили стекла автобуса и скрылись с места. По словам Вилкула, на месте сейчас работает полиция, а сам он контролирует расследование.
Викула также заявил, что подобное преступление могли совершить только «моральные уроды». Он отметил, что преступники напали «на пенсионеров, людей с детьми, которые ехали отдать дань памяти подвигу нашего народа, победившего нацизм».
Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк». По ее словам, это не акция, а просто движение души.
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