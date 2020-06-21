В Киеве увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме

Спасатели в Киеве извлекли из-под завалов многоэтажного дома, где взорвался газ, еще одного погибшего. В результате число жертв происшествия выросло до двух. Об этом сообщает в пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Киеве.

«По состоянию на 12:00 (мск) найдено два погибших человека», - сообщают в ведомстве.