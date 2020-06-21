В Киеве увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме

Спасатели в Киеве извлекли из-под завалов многоэтажного дома, где взорвался газ, еще одного погибшего. В результате число жертв происшествия выросло до двух. Об этом сообщает в пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Киеве.

«По состоянию на 12:00 (мск) найдено два погибших человека», - сообщают в ведомстве.

В Киеве три человека обнаружены под завалами многоэтажного дома после взрыва газа

Из здания эвакуирован 21 человек, трое извлечены из-под завалов и спасены.

На месте происшествия действует штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, работают спасатели и полицейские.

Напомним, взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Киеве (Украина). По данным спасателей, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

О необходимости установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, заявил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

«Мы все за то, чтобы были газанализаторы с механизмом отключения газа на каждом приборе. На колонке, на газовой плите, у кого какие есть прибор, чтобы если прибор услышал утечку газа, отключать подачу газа в квартиру. Это копеечные затраты», — заметил Федорук.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: ДСНС України
ТЕГИ:ПогибшиеВзрыв ГазаКиев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры