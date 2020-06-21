В Киеве увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме
Спасатели в Киеве извлекли из-под завалов многоэтажного дома, где взорвался газ, еще одного погибшего. В результате число жертв происшествия выросло до двух. Об этом сообщает в пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Киеве.
«По состоянию на 12:00 (мск) найдено два погибших человека», - сообщают в ведомстве.
Из здания эвакуирован 21 человек, трое извлечены из-под завалов и спасены.
На месте происшествия действует штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, работают спасатели и полицейские.
Напомним, взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Киеве (Украина). По данным спасателей, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
О необходимости установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, заявил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.
«Мы все за то, чтобы были газанализаторы с механизмом отключения газа на каждом приборе. На колонке, на газовой плите, у кого какие есть прибор, чтобы если прибор услышал утечку газа, отключать подачу газа в квартиру. Это копеечные затраты», — заметил Федорук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru