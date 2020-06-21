В Киеве три человека обнаружены под завалами многоэтажного дома после взрыва газа
Троих человек обнаружили спасатели под руинами дома в Киеве (Украина), где взорвался газ. Одного жителя удалось извлечь из-под завалов. На данный момент с места ЧС эвакуирован 21 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Эвакуировали 21 человека. Деблокировали одного человека и проводится деблокирование трех человек из-под завалов», - сообщают в Киеве.
Ранее 21 июня стало известно о взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в столице Украины. В пресс-службе госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщают о разрушении межэтажных перекрытий четырех этажей.
О необходимости установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, заявил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.
«Мы все за то, чтобы были газанализаторы с механизмом отключения газа на каждом приборе. На колонке, на газовой плите, у кого какие есть прибор, чтобы если прибор услышал утечку газа, отключать подачу газа в квартиру. Это копеечные затраты», — заметил Федорук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru