В Киеве три человека обнаружены под завалами многоэтажного дома после взрыва газа

«Эвакуировали 21 человека. Деблокировали одного человека и проводится деблокирование трех человек из-под завалов», - сообщают в Киеве.

Ранее 21 июня стало известно о взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в столице Украины. В пресс-службе госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщают о разрушении межэтажных перекрытий четырех этажей.

О необходимости установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, заявил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

«Мы все за то, чтобы были газанализаторы с механизмом отключения газа на каждом приборе. На колонке, на газовой плите, у кого какие есть прибор, чтобы если прибор услышал утечку газа, отключать подачу газа в квартиру. Это копеечные затраты», — заметил Федорук.

