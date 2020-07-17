В Киеве у станции метро произошел взрыв

Взрыв произошел на проспекте Победы у станции метро «Шулявская» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую Нацполицию.

Как пишет агентство, среди пострадавших один человек. Он госпитализирован с травмами.

Отмечается, что после изучения места происшествия специалистами предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. Обследована прилегающая территория к станции, угроз взрыва не обнаружено.

По данным агентства, станция работает в стандартном режиме.







