В Киеве у станции метро произошел взрыв
Взрыв произошел на проспекте Победы у станции метро «Шулявская» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую Нацполицию.
Как пишет агентство, среди пострадавших один человек. Он госпитализирован с травмами.
Отмечается, что после изучения места происшествия специалистами предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. Обследована прилегающая территория к станции, угроз взрыва не обнаружено.
По данным агентства, станция работает в стандартном режиме.
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