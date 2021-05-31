В Киеве у мужчины взорвалась в руках бомба
Самодельная бомба сдетонировала в руках у мужчины в Киеве, сообщило издание Страна.UA со ссылкой на полицию.
Взрыв произошел ночью в Шевченковском районе в доме на улице Зоологическая. На место происшествия прибыли полицейские, взрывотехники и врачи. Предположительно, в руках у 43-летнего мужчины взорвалась бомба. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Обстоятельства инцидента уточняются, пишет РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник МВД 30 мая устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге из карабина «Сайга», в результате пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка. Она прооперирована и находится в реанимации, сообщила Газета.ру.
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