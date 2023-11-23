В Керчи ураган разнес сквер стоимостью 32 млн рублей

Его обновили минувшим летом. Работы обошлись в 32 миллиона рублей. Порывами ветра снесло гипсовые фонарные столбы общей стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Значительно пострадало и главное украшение – золотая монета, на которую потратили 1 миллион 300 тысяч рублей. Ее повалило. Как оказалось, внутри не золото, а пенопласт, а монтажная пена не выдержала шторма.

Власти заверили, что все находится на гарантии.

Ранее на города Сибири обрушился мощный ураган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

