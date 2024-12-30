В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси
В акватории Керченского пролива, по состоянию на 30 декабря, было собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что после сбора нефтепродуктов была выполнена обработка сорбентом, речь идёт о площади в 29,5 тысячи квадратных метров.
Также сообщается, что были установлены 460 метров боновых заграждений, в том числе, 250 - вокруг выброшенной на берег кормовой части танкера «Волгонефть-239».
Ранее в Ространснадзоре заявили, что танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, нарушили сезонные ограничения на навигацию, сообщает Ura.ru.
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