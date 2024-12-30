В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси

В акватории Керченского пролива, по состоянию на 30 декабря, было собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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Уточняется, что после сбора нефтепродуктов была выполнена обработка сорбентом, речь идёт о площади в 29,5 тысячи квадратных метров.

Также сообщается, что были установлены 460 метров боновых заграждений, в том числе, 250 - вокруг выброшенной на берег кормовой части танкера «Волгонефть-239».

Ранее в Ространснадзоре заявили, что танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, нарушили сезонные ограничения на навигацию, сообщает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Краснодарский КрайЧерное МореКерченский ПроливНефтепродукты

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