В Кемеровской области загорелся завод владельца шахты «Листвяжная»
Пожар произошел на заводе «Химмаш» в Кемеровской области.
Как сообщила замдиректора предприятия по социальным вопросам Оксана Селиверстова в беседе с NEWS.ru, возгорание началось в малярной камере вагоносборочного цеха в 08:30 по местному времени (04:30 по Москве). На место происшествия прибыли спасатели, они эвакуировали работников цеха, никто не пострадал.
«Российская газета», ссылаясь на представителя ГУ МЧС по региону Викторию Олейникову, пишет, что пожар удалось потушить к 10 часам по местному времени. Причины инцидента и размер ущерба устанавливаются.
Завод «Химмаш» входит в состав холдинга «Сибирский деловой союз» («СДС»). Собственника холдинговой компании Михаила Федяева в среду задержали в рамках расследования уголовного дела об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, отмечает Ura.ru.
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