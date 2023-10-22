В Кемеровской области отец до смерти избил шестимесячного сына

Следствие установило причастность жителя города Мыски Кемеровской области к убийству своего шестимесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Убийство произошло 20 октября. Мужчина нанес сыну множественные удары в область тела и головы.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, но не смогли спасти. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Обвиняемого задержали. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Выборгского района Ленинградской области убил и расчленил сына, когда тот отмечал день рождения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДетиУбийствоКемеровская Область

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