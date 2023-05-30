Московским предпринимателям предложили открыть десять бахчевых развалов

Власти Москвы выставили на городские торги права на открытие десяти бахчевых развалов, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Права на размещение торговых объектов будут реализованы на электронных аукционах 21 июня. Победители получат возможность подписать контракты на пять лет, и торговать арбузами и дынями с августа по сентябрь включительно.

По два бахчевых развала находятся в Ясеневе, Теплом Стане, Южном Бутове, по одному – в Черемушках, Гагаринском районе, Зюзино и районе Савелки.

Заявки принимаются до 16 июня. Для участия в торгах понадобятся регистрации на «Росэлторге» и усиленная квалифицированная электронная запись. Власти напоминают, что конструкции с прилавками нуждаются в подключении к коммуникациям, и не требуют разрешения на строительство.



