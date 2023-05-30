Московским предпринимателям предложили открыть десять бахчевых развалов
Власти Москвы выставили на городские торги права на открытие десяти бахчевых развалов, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Права на размещение торговых объектов будут реализованы на электронных аукционах 21 июня. Победители получат возможность подписать контракты на пять лет, и торговать арбузами и дынями с августа по сентябрь включительно.
По два бахчевых развала находятся в Ясеневе, Теплом Стане, Южном Бутове, по одному – в Черемушках, Гагаринском районе, Зюзино и районе Савелки.
Заявки принимаются до 16 июня. Для участия в торгах понадобятся регистрации на «Росэлторге» и усиленная квалифицированная электронная запись. Власти напоминают, что конструкции с прилавками нуждаются в подключении к коммуникациям, и не требуют разрешения на строительство.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве глушат сигналы спутниковой навигации из-за атаки беспилотников
- Губернатор Подмосковья сообщил о работе ПВО в регионе
- Собянин заявил, что при атаке дронов в Москве никто серьезно не пострадал
- СМИ: Москву атаковали беспилотники
- Источник: Новый российский спутник будет проводить разведку объектов ВСУ
- Киркоров показал кадры из клиники
- СМИ: среди россиян упал спрос на лапшу быстрого приготовления
- Полсотни мигрантов задержали в Москве за угрозы расправой детям
- Кличко потребовал от Залужного «устроить кошмар» для москвичей
- Байден уверен, что Конгресс примет соглашение по госдолгу США к 5 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru