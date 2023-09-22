В Кемеровской области 8-летний мальчик сбежал из дома из-за нежелания жениться

По информации издания, второклассник посещал урок «Разговоры о важном», темой которого были традиционные ценности. Учительница рассказывала, что каждый человек должен создать семью и завести детей.

Мальчика нашли тем же вечером в лесопарке. По словам матери ребенка, он не изменил своего желания стать отшельником, если его заставят вступить в брак.

Ранее сообщалось, что в Сургуте нашли мертвой пропавшую местную жительницу, передает «Радиоточка НСН».

