В Кемеровской области 8-летний мальчик сбежал из дома из-за нежелания жениться
В городе Прокопьевске Кемеровской области восьмилетний мальчик сбежал из дома из-за нежелания жениться, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, второклассник посещал урок «Разговоры о важном», темой которого были традиционные ценности. Учительница рассказывала, что каждый человек должен создать семью и завести детей.
Мальчика нашли тем же вечером в лесопарке. По словам матери ребенка, он не изменил своего желания стать отшельником, если его заставят вступить в брак.
Ранее сообщалось, что в Сургуте нашли мертвой пропавшую местную жительницу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru